РИАМО - 2 дек. За минувшие сутки в Москве умерли 92 человека с коронавирусом, с начала пандемии жертвами инфекции стали 34 388 человек, сообщает столичный оперштаб.

При этом за минувшие сутки в городе диагностировали 3805 случаев заражения, с начала пандемии число случаев заболевания достигло 1 953 279.

Также за сутки госпитализированы 869 заболевших. На ИВЛ находятся 568 пациентов.

Победить болезнь поможет вакцинация. Привиться можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>