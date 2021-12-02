РИАМО - 2 дек. Мужчина помог дойти до дома женщине, которой стало плохо в центре столицы, после этого она обнаружила пропажу телефона и банковской карты, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Женщина приехала на улицу Марксистскую на маникюр. Ей стало плохо, она упала в обморок. Женщине помог прохожий, он поднял ее и проводил до дома.

Через некоторое время пострадавшая обнаружила, что в ее сумке нет мобильного телефона, паспорта и банковских карт. Общий ущерб составил около 20 тыс. рублей.

По данному факту начата проверка.