РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 дек. Домодедовское отделение юнармейцев заняло 2 место в смотре-конкурсе местных отделений «Юнармии» Московской области, сообщила начальник управления образования администрации округа Елена Болмазова.

«1 декабря в доме правительства Московской области на итоговом мероприятии по подведению итогов работы регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Московской области Домодедовское местное отделение ВВПОД заняло 2-е место в смотре-конкурсе местных отделений «Юнармии» Московской области», - написала Болмазова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он поздравила начальника штаба домодедовского отделения «Юнармии» Михаила Хроменко и педагогов, ответственных на работу с юными патриотами в школах.

В группе «Юнармия Московская область» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что 1-е место занял отряд юнармейцев из Подольска. 2-е место с домодедовцами разделили ребята из Солнечногорска. На 3-ем месте - отряды из городских округов Ступино, Воскресенск, Можайский и Коломна.

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