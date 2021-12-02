РИАМО - 2 дек. В четверг депутаты Мособлдумы приняли в третьем чтении закон о бюджете Подмосковья на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, передает корреспондент РИАМО.

Проект закона о бюджете представила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Согласно материалам доклада, объем доходов бюджета в 2022 году составит 759 миллиардов рублей, расходов - 805 миллиардов рублей. В следующем году на реализацию государственной программы «Образование Подмосковья» направят 158,4 миллиона рублей, расходы на развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса составят 112,1 миллиона рублей. На строительство объектов социальной инфраструктуры намерены потратить 53,3 миллиона рублей.