РИАМО - 2 дек. Подмосковные спасатели проверили толщину льда на 36 региональных водоемах, на 2 из них зафиксировали опасные показатели, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Всего было обследовано 36 водоемов по всей территории Московской области. Тонкий лед был выявлен на озере Большое во Фрязине городского округа Щелково, а также на реке Гуслице городского округа Егорьевск», - сказал замначальника управления по организации работы пожарно-спасательных подразделений «Мособлпожспаса» Владимир Галяс.

Он подчеркнул, что еще нельзя выходить на водоемы Московской области, так как минусовая температура держится всего несколько дней. Лед окрепнуть не успел.

«Безопасной считается толщина льда более 7 см, однако на обследованных водоемах она не превышает 2 см», - заключил Галяс.