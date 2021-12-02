РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 дек. В ноябре текущего года в Московском областном перинатальном центре (МОПЦ) в Балашихе появились на свет 1 тройня и 10 двойняшек, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

В ноябре в МОПЦ родились 627 малышей, из них: 329 – мальчики, 298 – девочки, 10 – двойни, 1 – тройня.

Московский областной перинатальный центр начал работу в Балашихе в 2004 году. В 2019 году медучреждение было признано лучшим перинатальным центром страны.

С 2020 года нагрузка на его специалистов выросла после того, как Балашихинский роддом в микрорайоне Саввино несколько раз перепрофилировали для приема больных коронавирусом, но пандемия не помешала работе медучреждения.