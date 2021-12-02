РИАМО - 2 дек. В Москве от коронавируса вылечились еще 3634 человека, с начала пандемии болезнь в городе победили 1 779 716 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в Москве выявили 3805 новых случаев заражения Covid-19. 869 человек госпитализировано, на аппаратах ИВЛ находятся 568 пациентов.

С четверга в столице можно оформить медотвод от прививки от коронавируса по новому алгоритму. По всей России такие правила планируется ввести с 1 февраля.

За сутки в России выявили 33 389 случаев коронавируса, вылечились от инфекции еще 35 185 человек.

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