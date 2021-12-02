РИАМО - 2 дек. В Московской области после коронавируса выздоровели еще 1998 человек, с начала пандемии в регионе вылечились от инфекции 525 405 пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в Подмосковье выявили 1475 случаев Covid-19, скончался 51 человек с коронавирусом. С начала пандемии в области выявили 593 049 случаев инфекции, умерли 10 547 человек с Covid-19.

Ранее срок действия ПЦР-теста в России сократили до 48 часов из-за распространения нового штамма инфекции «омикрон». В стране пока не выявляли случаев заражения штаммом, однако скорость его распространения в мире высока.

Жителей региона призывают пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы обезопасить себя.