РИАМО - 2 дек. 1 221 пациент с диагностированным коронавирусом скончался в России за сутки, всего жертвами пандемии в стране стали 277 640 человек, сообщает оперштаб.

Также за сутки выявили 33 389 случаев заболевания, выздоровели 35 185 пациентов. С начала пандемии в стране зафиксировали 9 703 107 случаев коронавируса, врачи вылечили 8 400 117 пациентов.

В РФ исследуют назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Специалисты считают, что такая форма препарата позволит не только достичь иммунитета от Covid-19, но еще защитить органы дыхания человека.

Врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков ранее сообщал, что уровень антител к Covid-19 в организме измеряют с помощью международного стандарта BAU. Число антител в 300 BAU гарантирует, что человек не будет тяжело болеть после заражения «дельта»-штаммом, а 500 BAU – что у пациента не будут проявляться симптомы Covid-19, если он заразится.