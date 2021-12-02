РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. На улице Весенней в городском округе Люберцы 48-летний мужчина убил свою 54-летнюю супругу, а затем свел счеты с жизнью, передает Mk.ru.

Дочь погибшей приехала навестить маму, но дверь квартиры никто не открыл. Когда полицейские вскрыли квартиру, они обнаружили 2 трупа. По словам соседей, накануне вечером с места происшествия доносились крики.

Следователи считают, что мужчина приревновал супругу, нанес ей ножевые ранения и покончил жизнь самоубийством.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Порталу «РИАМО в Люберцах» получить официальный комментарий у представителей ГСУ СК РФ по Московской области не удалось.

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