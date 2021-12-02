РИАМО - 2 дек. В Московской области за сутки выявили 1475 случаев коронавируса, с начала пандемии в регионе зафиксировали 593 049 заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье ведется активная вакцинация от инфекции. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах работы медицинских бригад. Вакцинация от коронавируса остается единственным надежным способом защититься от инфекции.

Ранее профессор вирусологии института им. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщал, что пандемия может завершиться в следующем году, если люди сделают прививки, будут носить маски, мыть руки и по возможности работать дистанционно.

Минздрав России ранее зарегистрировал препарат «Спутник М», предназначенный для вакцинации от коронавируса подростков от 12 до 17 лет.