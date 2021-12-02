РИАМО - 2 дек. За минувшие сутки в столице выявили 3805 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе выявили 1 953 279 случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.

В городе идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. На сегодняшний день сделать прививку можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут.

На данный момент ситуация с коронавирусом в столице стабилизируется, но борьба с распространением инфекции продолжается. В местах массового скопления людей регулярно проводят санобработку.

С четверга в Москве появилась возможность оформить медотвод от прививки от коронавируса по новому алгоритму. По всей России такие правила планируется ввести с 1 февраля.