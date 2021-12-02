РИАМО - 2 дек. За минувшие сутки на территории России подтвердили 33 389 случаев коронавируса, всего в стране выявлено 9 703 107 случаев инфицирования, сообщает оперштаб.

Ранее срок действия ПЦР‑теста на коронавирус в РФ уменьшили с 72 до 48 часов из‑за нового штамма «омикрон». В стране пока не было выявлено заражения данным штаммом, но его распространение и трансмиссивность в мире находятся на высоком уровне.

Профессор вирусологии института им. Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что пандемия Covid-19 в мире может завершиться в следующем году. Такой сценарий возможен, если люди вакцинируются от инфекции, а также будут соблюдать все меры безопасности.

На сегодняшний день в России зарегистрированы несколько отечественных вакцин от Covid-19, среди которых «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>