РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 дек. В четверг в связи с устранением утечки на теплотрассе прекращена подача отопления на улице Беляева в Щелкове, сообщается на странице Щелковского межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Отопление отключено в домах №№8, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49. Окончание работ запланировано на 20:00.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.

В Водоканал Щелкова поступило 15 обращений об открытых люках за прошедший месяц>>