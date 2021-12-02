РИАМО - 2 дек. С января по конец ноября 2021 года на бывших промышленных территориях Москвы ввели в эксплуатацию 102 здания различного назначения общей площадью более 4 млн кв. м, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин ставит перед нами задачу комплексного освоения территории промзон. Проекты планировок территории включают сохранение модернизированных производств, а также строительство объектов социальной инфраструктуры», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что комплексный подход к освоению промзон позволяет создавать комфортную городскую среду и повышать качество жизни в новых кварталах.

«С начала года на месте бывших промзон ввели 102 объекта общей площадью свыше 4 млн «квадратов», из которых на долю жилья пришлось около 1,8 млн кв. м», – добавил Бочкарев.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал о вводе четырех жилых корпусов на территории бывшей промзоны «Западный порт» на Заречной улице, владение 2/1, в районе Филевский Парк.

«Общая площадь корпусов составляет 77,6 тыс. кв. м. В них разместится 730 квартир. В составе одного из корпусов будет действовать встроенно-пристроенный детсад. Всего в ходе редевелопмента этого участка бывшей промзоны, на площади около 11 гектаров возведут 384,1 тыс. кв. м. недвижимости. Здесь планируется построить фитнес-центр. Первые этажи многосекционных корпусов целиком отданы под коммерческие помещения, где разместятся рестораны, кафе, магазины, банки, химчистки», – сказал Левкин.

Также примером удачного освоения бывшей промышленной территории является редевелопмент промзоны «Октябрьское поле» на северо-западе Москвы. Бочкарев отметил, что только в прошлом месяце здесь ввели более 92 тыс. кв. м недвижимости. Это – два жилых корпуса на 1 127 квартир и детский сад для 100 детей.

По информации застройщика «Октябрьского поля», компании «РГ-Девелопмент», первые этажи корпусов предназначены для размещения коммерческих объектов.

«На первых этажах введенных корпусов разместятся магазины, кафе и салоны красоты. Есть подземный паркинг на 320 машин. Также в рамках редевелопмента бывшей промзоны большое внимание мы уделяем строительству социальных объектов. Здесь уже введены три детских сада, будут построены еще два ДОУ, школа и поликлиника», – добавила генеральный директор компании «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова.

Всего с 2011 года в границах бывших промзон Москвы было введено в эксплуатацию 937 объектов капитального строительства общей площадью 29,9 млн кв. м недвижимости. За последние 10 лет там появились 80 социальных объектов в том числе 32 детских сада, 23 школы, 8 объектов здравоохранения и 16 спортивных объектов.