РИАМО - 2 дек. Еще 6 VPN-сервисов будут заблокированы в России. Такое решение принял Роскомнадзор, сообщает Газета.ru.

«В соответствии с требованиями регламента реагирования информируем о планируемом введении централизованного управления в отношении», - сообщили в ведомстве.

Блокировке подвергнутся сервисы PrivateTunnel, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, X–VPN, Lantern и Betternet. Однако, когда это произойдет, не уточняется.

VPN – Virtual Private Network – виртуальная частная сеть. Это совокупность технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети (например, интернет).