РИАМО - 2 дек. Столичный Дептранс на YouTube опубликовал видеоинструкцию о том, как получить пропуск для въезда в Москву грузовикам.

С 1 января 2022 года грузовикам больше 3,5 т нужен будет пропуск, чтобы въехать в Москву днем и ночью. Для того, чтобы получить его, нужно быть зарегистрированным в системе РНИС. Сейчас в ней уже больше 130 тыс. водителей.

Для того, чтобы стать пользователем РНИС, нужно установить в машине телематический терминал, войти в систему через учетную запись mos.ru или госуслуг, пройти регистрацию и получить доступ к сервису.

После того, как все эти действия совершены, терминал должен быть всегда на связи, в противном случае доступ будет аннулирован.

Данные о передвижении нужно передавать в РНИС для того, чтобы можно было отслеживать, следуют ли грузовики по маршруту из пропуска.

Также с помощью системы узнают о скорости и экоклассе машины.