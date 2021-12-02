РИАМО - 2 дек. В рамках работ по строительству пристройки к поликлинике №1 в подмосковном Реутове началась укладка фундаментной плиты, на объекте задействованы более 30 рабочих и 6 единиц техники, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Работы по возведению пристройки к поликлинике №1 на ул. Гагарина, 7 ведем в рамках графика. Строители завершили перенос инженерных коммуникаций и проводят укладку фундаментной плиты. На объекте задействованы более 30 рабочих и 6 единиц техники», - сказал Каторов.

Новый корпус поликлиники сможет принимать до 250 пациентов в смену, на его возведение выделено 380 млн рублей. В 4-этажном здании будут работать как участковые врачи, так и специалисты узкого профиля. Откроются кабинеты ревматолога, травматолога с перевязочной и гипсовой, отделения диспансеризации и неотложной помощи. Ввод объекта в строй намечен на 3 квартал 2022 года.

Вместе с новой поликлиникой на 750 посещений в смену, которая до конца 2021 года откроется в южной части города, это позволит вдвое увеличить объемы поликлинических мощностей Реутова.

Депутат Госдумы Вячеслав Фомичев накануне побывал на стройплощадке. Он заявил, что жители Реутова обращались к нему с просьбой провести строительство в сжатые сроки, и пообещал держать ход работ на контроле.

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