РИАМО - 2 дек. В помещении фитнес-центра на улице Толбухина в столице 8-летего ребенка ударило током, его госпитализировали, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Предварительно, инцидент произошел около 20 часов 1 декабря. Мальчика доставили в одну из больниц города. Пострадавшему оказывается необходимая медпомощь.

По данному факту ведомство организовало проверку, в ходе которой специалисты планируют установить обстоятельства и причины инцидента, а еще дать оценку соблюдению фитнес-центром требований законодательства страны, в том числе о несовершеннолетних, а еще безопасности оказываемых услуг.

По результатам проведенной проверки при наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

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