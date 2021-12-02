РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 дек. Свыше 30 дольщиков дома в жилом комплексе «Ангелово-Резиденц» в подмосковном Красногорске получили возможность зарегистрировать право собственности на жилье, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.

В многофункциональном жилом комплексе «Ангелово-Резиденц» в селе Ангелово на кадастр поставили жилой дом №62, который ранее числился в реестре проблемных. 34 участника долевого строительства получили возможность оформить регистрацию и права собственности на свое жилье, а также осуществить ряд других юридических процедур.

Строительство 3-этажного 6-секционного дома началось в 2017 году. В связи с корректировками, связанными с изменениями проекта, застройщиком АО СЗ «Росинка-Сервис» не был соблюден первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию в сентябре 2019 года. Права граждан были восстановлены спустя 11 месяцев – в августе 2020-го.