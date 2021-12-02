РИАМО - 2 дек. Преступник, которого пытались задержать сотрудники ФСБ на территории Щелкова, покончил жизнь самоубийством, сообщает Федеральное агентство новостей.

Обстоятельства данного инцидента устанавливают следователи. Трагедия произошла на улице Беляева.

Погибшего подозревали в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении или ношении оружия.

В подмосковном главке МВД РФ отметили, что данное сообщение сейчас проверяют. Подтверждения этой информации еще нет.

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