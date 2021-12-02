«Если тромбоз на поверхности, то чаще всего это боль. Венозные тромбозы идут с посинением, а артериальные — с побелением конечностей, она становится холодной, чужой, с болью. Может быть, тромб из сердца оторвался и улетел в верхнюю конечность, она побелела и стала холодной», — сказал Серебрянский.