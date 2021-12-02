РИАМО - 2 дек. По словам кардиолога, заслуженного врача Юрия Серебрянского, о тромбозе говорят посинение или побеление конечностей, боль, сообщает «Москва 24».
«Если тромбоз на поверхности, то чаще всего это боль. Венозные тромбозы идут с посинением, а артериальные — с побелением конечностей, она становится холодной, чужой, с болью. Может быть, тромб из сердца оторвался и улетел в верхнюю конечность, она побелела и стала холодной», — сказал Серебрянский.
В группе риска находятся люди с варикозным расширением вен, сахарным диабетом, аритмией и нарушением свертываемости крови.
По словам специалиста, Covid-19 также может сопровождаться образованием тромбов в сосудах малого круга кровообращения.
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