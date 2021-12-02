РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») внедряют новые стандарты качества на оборонную продукцию, сообщает пресс-служба института.

Новые стандарты на оборонную продукцию нужны для соответствия требованиям государственных оборонных заказов. Это гарантия качества, надежности и конкурентоспособности.

Стандарты влияют на комплексную систему общих технических требований к военной технике, в том числе на конструктивные требования, номенклатуру и порядок выбора. К ним относится государственная система обеспечения единства измерений средствами военного назначения, а также комплексная система контроля качества, применяемая к аппаратуре, приборам и устройствам военного назначения, и другие стандарты.

Начальник службы качества ЦНИИТОЧМАШ Сергей Шмелев сообщил, что система стандартизации оборонной продукции постоянно совершенствуется, потому что имеет определяющее значение для военно-промышленного комплекса. Она является инструментом реализации эффективной промышленной политики, внедрения инноваций, распространения новых технологий и развития новых импортозамещающих производств.

В институте обратят особое внимание на внедрение ГОСТ РВ 0015-002-2020 «Система разработки и постановки на производство военной техники. Система менеджмента качества. Требования». Этот стандарт коснется каждого структурного подразделения оборонного предприятия.