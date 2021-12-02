РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. В рамках проекта «Доступная среда» в городском округе Люберцы адаптировали 40 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры для нужд маломобильных граждан, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы выполнили с начала текущего года. На сегодняшний день все адаптационные мероприятия на объектах выполнены на 100%.

В горокруге адаптировали пешеходные переходы и тротуары. На объектах установили тактильную плитку и выполнили работы по занижению бортового камня. Адаптационные мероприятия проводились и на остановочных павильонах.

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