РИАМО - 2 дек. После прошедшего на этой неделе в Подмосковье снегопада самые высокие сугробы – 17 см – отмечаются в Клину, сообщается на сайте «Метеоновости».

Также в Волоколамске отмечаются сугробы высотой в 13 см, в Истре - 10 см.

Наибольшее количество лежит на севере и северо-западе Московской области. На юг и восток региона атмосферные фронты пришли уже истощенными, поэтому снега там выпало намного меньше. Например, в Серпухове и Кашире снежный покров составляет всего 1 см снега, в Коломне – 4 см, в Павловском Посаде - 5 см.

Следующий снегопад прогнозируется в Московском регионе 3 декабря. Также в этот день ожидается оттепель, но снег не растает, он лег в Подмосковье до весны.