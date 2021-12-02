РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. В Подольске стартовала областная акция «Тонкий лед», в ходе которой спасатели будут промерять толщину льда на реках Гнилуша и Пахра на территории округа и заниматься разъяснительной работой с населением, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Акцию проводят силами 14 территориальных управлений ГКУ МО «Мособлпожспас» при взаимодействии с инспекторскими отделениями Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Московской области и начальниками местных пожарно-спасательных гарнизонов области. Лед измеряют в районах выезда пожарно-спасательных подразделений в черте населенных пунктов в местах традиционного выхода населения на замерзшие водные объекты.

Мониторинг акваторий, промер толщины льда при его становлении и проведение профилактических мероприятий работники пожарно-спасательных частей начали проводить ежедневно. От Подольского территориального управления задействовали 2 пожарно-спасательных формирования: ПСЧ-214 с патрулированием акватории реки Гнилуши в районе деревень Житнево и Образцово в Домодедове и ПСЧ-309 на реке Пахре в черте Подольска.

Пока ледостав еще не начался, спасателям приходится заниматься разъяснительной работой с населением, раздавая предупредительно-профилактический материал.

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