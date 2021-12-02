РИАМО - 2 дек. В 43 криптобиокабинах в МФЦ Подмосковья теперь можно оформить загранпаспорт на 10 лет. Там есть возможность сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться на новый документ, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Раньше в МФЦ можно было оформить только документ старого образца – на 5 лет, а для оформления загранпаспорта нового поколения – на 10 лет – требовалось посещать отделение МВД для сдачи биометрии», – сказала министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Для оформления документа нужно заявление, российский паспорт, квитанция об оплате госпошлины и при наличии – старый загранпаспорт. Мужчинам призывного возраста нужно будет предоставить военный билет.

Для того чтобы оформить загранпаспорт через криптобиокабину, следует предварительно записаться в МФЦ. Для этого на главной странице регионального портала следует найти сервис «Предзапись в МФЦ», выбрать нужное отделение и услугу «Получение заграничного паспорта нового поколения со сроком действия 10 лет».

«Криптобиокабины нужны, чтобы упростить для заявителя процедуру выдачи биометрического паспорта. Раньше право собирать биометрические данные имел только сотрудник МВД: он был вынужден лично сканировать отпечатки пальцев, делать фотографию. Сейчас криптобиокабина без участия сотрудников готовит и отправляет все данные на изготовление биометрического паспорта. Оператор МФЦ только вносит сведения в компьютер в начале приема и консультирует заявителя», – отметил директор ГКУ Московской области «МО МФЦ» Иван Кулаков.