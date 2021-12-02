РИАМО - 2 дек. На предстоящих выходных температура воздуха в Московском регионе опустится до минус 8 градусов, на дорогах образуется гололедица, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, 4 декабря регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона, который сформируется над Калининградской областью. Погода будет облачная, временами возможен снег, образуется гололедица.

«В субботу днем облачно с прояснениями, небольшой снег уже местами. Усилится ветер, местами порывы до 12-14 метров в секунду», - рассказала Позднякова.

Она добавила, что дневная температура в городе 4 декабря приблизится к отметке 0 градусов.

5 декабря в регионе атмосферное давление будет расти. Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Минимальная температура в Москве составит минус 5 - минус 6 градусов, в области - до минус 8. Дневная температура останется отрицательной: минус 2 - минус 4 градуса в столице, в Подмосковье - до минус 6.