РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 дек. Глава Королева Игорь Трифонов объявил предновогодний конкурс в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

С четверга по Королеву и его микрорайонам начали путешествовать специальные брендированные автомобили.

«В честь проекта «Зима в Подмосковье» мы объявляем конкурс! Главное условие - сфотографировать или снять на видео машину и выложить в свои соцсети с хештегами: #ЗимавПодмосковье #ЗимавКоролеве #КоролевЗажигаетОгни», - написал Трифонов в своем Instagram-аккаунте.

Авторы лучших работ получат специальные призы к Новому году.

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