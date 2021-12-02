РИАМО - 2 дек. Жители и гости Подмосковья могут посмотреть, где находятся театрально-концертные организации региона, на интерактивной карте, опубликованной на официальном портале правительства Московской области.
Карту можно посмотреть по ссылке.
Для каждого пункта на карте отмечены адрес местоположения и сайт организации.
В государственных и муниципальных театрах, киноконцертных организациях Подмосковья проходят спектакли, интерактивные представления, специальные программы, концерты, творческие вечера и другие мероприятия.
Посмотреть афишу культурных мероприятий можно на сайтах театрально-концертных организаций.
Ранее пресс-служба министерства культуры Подмосковья сообщала, что самым популярным спектаклем в театральной афише региональных государственных театров стал «Щелкунчик».
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии