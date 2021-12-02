РИАМО - 2 дек. Роспотребнадзор опечатал клинику «Чайка» на западе Москвы, там выявили нарушения мер профилактики Covid-19, сообщил замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по столице в Западном административном округе Евгений Ибрагимов.
Клиника находится на улице Крылатской. Нарушения обнаружили в ходе плановых надзорных мероприятий. В частности, там маленькая площадь для вакцинации от коронавируса, выявили нарушения дезинфекционного режима и использования дезсредств с истекшим сроком годности.
Кроме того, выявлены грубые нарушения правил обращения с медицинскими отходами.
По его словам, в отношении клиники составлен протокол о временном запрете деятельности. За выявленные нарушения юрлицу грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.
Ранее нарушения требований Covid-безопасности выявили на Новоясеневском рынке на юго-западе города.
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