РИАМО - 2 дек. Роспотребнадзор опечатал клинику «Чайка» на западе Москвы, там выявили нарушения мер профилактики Covid-19, сообщил замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по столице в Западном административном округе Евгений Ибрагимов.

Клиника находится на улице Крылатской. Нарушения обнаружили в ходе плановых надзорных мероприятий. В частности, там маленькая площадь для вакцинации от коронавируса, выявили нарушения дезинфекционного режима и использования дезсредств с истекшим сроком годности.

Кроме того, выявлены грубые нарушения правил обращения с медицинскими отходами.

«В клинике отсутствовала разметка социальной дистанции, воздух не обеззараживался ультрафиолетовыми излучателями», - сказал Ибрагимов.

По его словам, в отношении клиники составлен протокол о временном запрете деятельности. За выявленные нарушения юрлицу грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

Ранее нарушения требований Covid-безопасности выявили на Новоясеневском рынке на юго-западе города.

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