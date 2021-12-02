РИАМО - 2 дек. ФСБ сообщила о задержании двух сотрудников разведслужб Украины в разных регионах России. Агенты собирали информацию о стратегических объектах страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

Агенты работали на сотрудника управления СБУ в Тернопольской области. Им обещали вознаграждение за работу - 10 тыс. долларов.

При осмотре автомобиля задержанных было найдено короткоствольное и автоматическое оружие. Расследование по данным фактам продолжается.

Кроме того, был задержан также еще один агент украинской военной разведки, который готовил в России теракт.