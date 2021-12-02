https://riafan.ru/РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. В ряде многоквартирных и частных домов в деревнях и СНТ Подольска в четверг отключат свет на несколько часов из-за плановых работ, сообщается на сайте администрации округа.

Плановое отключение электроэнергии пройдет в домах в деревне Хряслово, селе Сынково, а также в деревне Пузиково на территориях СНТ «Светлячок» и «Бережки».

Света на будет на протяжении 2 часов в промежуток времени между 9:00 и 17:00 из-за ремонтных работ на линии.

Также состоится плановое отключение электроэнергии на улице Халатова, 4, Домодедовском шоссе, 21, 21А, в частном секторе на ул. 2-я Комсомольская, Фруктовая, Карьерная, 1-я Береговая, Пригородная с 12:00 до 16:00 в связи с проведением техобслуживания ТП.