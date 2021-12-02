РИАМО - 2 дек. Согласно исследованию Superjob, российским мужчинам для счастья нужно 203 тыс. рублей в месяц. У женщин запросы ниже — 155 тыс. рублей. В среднем россиянину для счастья надо 178 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Дороже счастье ценилось лишь в 2017 году. Тогда оно стоило 184 тыс. рублей в месяц. В мае этого года запросы находились на уровне 173 тыс. рублей.

Самые высокие запросы у москвичей. Для счастья им надо 228 тыс. рублей в месяц. На втором месте расположились жители Владивостока с 204 тыс. рублей, на третьем - Ростова-на-Дону с 198 тыс. рублей.

В пятерку по этому показателю вошли Санкт-Петербург и Екатеринбург (192 и 186 тыс. рублей соответственно).

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