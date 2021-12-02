РИАМО - 2 дек. Коммунальные службы Москвы продолжают убирать снег после прошедшего снегопада, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Столичные службы проводят мониторинг состояния улиц и дорог. При необходимости на улицах проведут подметание проезжей части и тротуаров, выполнят противогололедную обработку опасных участков.

В течение дня температура в столице составит от минус 2 до 0 градусов. Во второй половине дня ожидается снег. Высота снежного покрова может вырасти на 3 см.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отмечал, что коммунальные службы города заранее перевели в режим повышенной готовности перед снегопадом. Службы справились с последствиями непогоды.

Арктическое вторжение в Московском регионе: какой погоды ждать в декабре>>