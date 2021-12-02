РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 дек. Ребята из лицея №2 Щелкова вместе с активистами волонтерского центра «Путь добра» посетили приют для бездомных животных «Шанс» в Хотове и оказали помощь в выгуле собак и уборке территории, сообщается на сайте администрации городского округа.

Помощь в приюте нужна всегда, поэтому ребята стараются по мере возможности регулярно ее оказывать.

Если вы хотите оказать помощь животным, найти подробную информацию можно на страничках приютов в Instagram: @_pyt_domoi_, @bf.shans.hotovo, @kisanfisa.priut.

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