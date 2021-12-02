РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 дек. Сезонные овощи и фрукты, фермерские молочные и мясные продукты можно будет купить на ярмарке в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Тематическая сезонная ярмарка «Встречаем зиму» пройдет с 13 по 19 декабря.

Жители и гости округа смогут приобрести на ярмарке сезонные овощи, фрукты, ягоды натуральные молочные и мясные продукты, кондитерские изделия, мед, орехи по ценам от производителей.

18 декабря на ярмарке будет организована тематическая программа.

Ярмарка будет работать напротив д. 38Б на ул. Ленина, вблизи подземного перехода, с 10:00 до 19:00.

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