РИАМО - 2 дек. Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны Ближнего Востока в январе-августе 2021 года составил 1,4 миллиарда долларов, что на 42% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Так, в январе-августе 2020 года экспорт Москвы в регион составлял более одного миллиарда долларов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ассортимент поставляемой московской продукции в страны Ближнего Востока широкий – от косметики и газировки до высокотехнологичного оборудования.

«Поставки промышленной продукции Москвы стали в этом году основным драйвером роста в структуре несырьевого неэнергетического экспорта в страны Ближнего Востока. Так, на продукцию агропромышленного комплекса приходится 878,8 миллиона долларов, а на промышленный экспорт – 562,4 миллиона долларов. При этом поставки промышленной продукции увеличились в денежном выражении по отношению к аналогичному периоду прошлого года более чем в два раза, а рост экспорта агропромышленного комплекса составил 19,3%», — отметил заместитель мэра.

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