РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 дек. Жители подмосковного Красногорска 4 декабря смогут бесплатно посмотреть выступления известных фигуристов на катке в микрорайоне Павшинская пойма, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Министерство культуры региона организует мероприятие «Ледниковый период» под брендом «Команда губернатора Московской области». 4 декабря на катке у Никольского храма в Павшинской пойме пройдет шоу Ильи Авербуха «Время теплых встреч».

Ледовое представление пройдет с участием известных фигуристов под управлением заслуженного мастера спорта РФ, чемпиона мира и Европы, призера Олимпийских игр Ильи Авербуха. Среди фигуристов можно будет увидеть Алексея Ягудина, Татьяну Тотьмянину, Максима Маринина, Романа Костомарова, Оксану Домнину, Екатерину Боброву, Албену Денкову, Максима Ставиского.

Программа включит в себя 10 разнообразных танцевальных номеров под узнаваемые музыкальные композиции. Продолжительность программы составит 45 минут.

Выступление пройдет 4 декабря в 17:00 на катке у Никольского храма.

Шоу «Ледниковый период» пройдет на больших катках Подмосковья>>