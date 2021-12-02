РИАМО - 2 дек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина по статье о незаконной охоте, сообщается на сайте ведомства.

Ранее Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Решение было принято по итогам голосования в Госдуме. Это произошло из-за незаконной охоты в Саратовской области. Там депутат убил лося.

Преступление было совершено в ночь с 28 на 29 октября на территории охотничьего хозяйства «Лебедка». Рашкин вместе с другими охотниками убил животное без соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов. После убийства депутат попытался спрятать свое оружие, после чего соучастники преступления произвели первичную переработку добытого лося с помощью ножей и топора.

Части туши поместили в багажник автомобиля. Позже машину задержал сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, который и выявил факт незаконной добычи дикого животного.

Рашкин признал вину и купил нового лося, тем самым компенсируя нанесенный ущерб.

Лишенного депутатской неприкосновенности Рашкина госпитализировали>>