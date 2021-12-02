РИАМО - 2 дек. В Коммунарке, в районе Проектируемого проезда № 817, благодаря частному инвестору ввели в эксплуатацию фитнес-клуб с бассейном, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Строительство фитнес-клуба с бассейном началось летом 2018 года. В трехэтажном здании с верхним техническим и одним подземным этажом общей площадью 5,1 тыс. кв. м будут размещены тренажерный зал с кардиозоной, зал для групповых тренировок, студии для занятий йогой и пилатесом, балетный класс, а также 25-метровый бассейн со спа-зоной», — отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Глава столичного ведомства также добавил, что на первом этаже здания разместится кафе.

Ранее Левкин говорил о том, что за время реализации программы реновации полностью расселен 131 дом, 42 из них — в 2021 году.

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