РИАМО - 2 дек. Текущей зимой в столице откроют около 1,5 тыс. катков, все они будут оборудованы необходимой инфраструктурой, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Самые первые (катки - ред.) с искусственным льдом, как, например, самый большой каток в Европе на ВДНХ, уже открылись. Всего катков с искусственным льдом в этом сезоне откроется более 200, хотя еще семь лет тому назад их было меньше двух десятков», — сказал Бирюков в интервью «Российской газете».

Он добавил, что в столице будут работать 376 лыжных трасс, часть из них будет освещена. Кроме того, в городе появятся 12 трасс с искусственным напылением снега. Их длина в среднем составит порядка 2 км. Они будут находиться в парках, некоторые – рядом с водными объектами. К зимнему сезону смонтировали установки, которые будут напылять снег. Покататься на трассах можно будет, как только на улице установится стабильная отрицательная температура.

На катках и лыжных трассах будут пункты проката, медицинские комнаты, раздевалки и точки общепита.

Заммэра также рассказал, что зимние виды отдыха будут организованы и в «Парке Яуза». Там благоустроили более 180 га вдоль берега реки. Были обустроены пешеходные и велосипедные маршруты с освещением, вдоль них будут организованы 7 лыжных трасс длиной около 9 км. Кроме того, там работают катки с искусственным льдом, а летом на этих площадках можно будет играть в мини-футбол.

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