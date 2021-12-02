РИАМО - 2 дек. В Москве на Ломоносовском и Мичуринском проспектах в рамках программы городского озеленения закончилась высадка свыше 1,7 тыс. деревьев и кустарников, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Участок Ломоносовского проспекта от Мосфильмовской улицы до улицы Вавилова и территорию Мичуринского проспекта от Ломоносовского проспекта до Никулинской улицы украсили 490 взрослых деревьев, а также почти 1,3 тыс. кустарников», — сказал замглавы городского департамента капремонта Сергей Мельников.

Специалисты выбирали зеленые насаждения исходя из их способности адаптироваться к условиям мегаполиса и из внешних составляющих, чтоб растения гармонировали с общим пространством.

В качестве основной породы были выбраны липы и декоративные яблони. Почти 160 лип сорта «паллида» высотой около 7 м украсили проспекты. Возраст деревьев составляет 20 лет, а обхват стволов - 40–45 см. Липы хорошо приживаются в столице, дают густую листву, а также они достаточно стойкие против ветра и сильных морозов.

Почти 320 саженцев декоративных яблонь кустовых и штамбовых форм высадили на столичных улицах. Высотой они от 3 до 4 м, а возраст составляет до 12 лет.

«Помимо деревьев, Ломоносовский и Мичуринский проспекты украсили кустарники. Больше всего там появилось сирени разных сортов. Более 1040 кустов распустятся уже будущей весной. Их аромат и красивые кисти белого, розового, сиреневого и фиолетового цвета создадут на проспектах особую праздничную атмосферу», — добавил Мельников.​

По его словам, еще на Ломоносовском проспекте появились свыше 220 кустов ирги «ламарка».

В течении 3 лет подрядчики продолжат ухаживать за растениями на улицах столицы пока они не приживутся. В случае гибели их заменят на новые.

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