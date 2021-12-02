РИАМО - 2 дек. В программу по благоустройству на 2022 год в Москве включены 3,5 тыс. различных объектов. Программа благоустройства на 2021 год успешно завершилась, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Вошли в новую программу 3,5 тыс. объектов, где требуется ремонт асфальтового покрытия, среди которых на 800 улицах подошел нормативный срок для этого», - сообщил заммэра в интервью «Российской газете».

Он подчеркнул, что в 2022 году в городе продолжится обустройство Ленинского проспекта, МКАД, Третьего транспортного кольца, парка на реке Яузе и некоторых других крупных объектов.

По его словам, также в столице в этом году успешно завершилась запланированная программа благоустройства. В рамках нее были сделаны участок Ленинского проспекта, 4 набережные и 5 улиц и переулков на острове Балчуг, и иные территории мегаполиса.

Бирюков уточнил, что всего в 2021 году было благоустроено более 5 тыс. московских объектов.

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