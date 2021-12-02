РИАМО - 2 дек. Вечером в четверг на дорогах столицы ожидаются пробки в 9 баллов из 10 возможных, в том числе заторы прогнозируются и из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

В частности, пробки из-за ремонта дорог ожидаются на Волоколамском шоссе, Пятницком шоссе, Третьем транспортном кольце, МКАД, Волгоградском проспекте и других.

Утром в четверг загруженность столичных улиц и трасс составляет 6 баллов. Такая плотность движения прогнозируется и днем в мегаполисе.

Утром в четверг движение транспорта затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Рязанском проспекте. Нет заторов на Ленинском проспекте, Кутузовском проспекте, проспекте Маршала Жукова.