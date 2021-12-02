РИАМО - 2 дек. С четверга в столице можно оформить медотвод от прививки от коронавируса по новому алгоритму. По всей России такие правила планируется ввести с 1 февраля, сообщается на сайте Депздрава Москвы.

Ранее Минздрав страны утвердил порядок выдачи и форму справок о противопоказаниях к вакцинации или перенесенном коронавирусе, которые дают право получить сертификат с QR-кодом. Фактом подтверждения медотвода будет справка на портале госуслуг. Эти правила должны вступить в силу 1 февраля.

Данный алгоритм апробируют в Москве. Заранее формируется цифровой регистр медотводов в единой цифровой платформе здравоохранения. Кроме того, чтобы поддержать медиков при оценке необходимости медотвода от прививки, предусматривается возможность консультации с профильными специалистами столичного Депздрава.

В экспертную группу вошел представитель разработчика вакцины, замдиректора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов. В центре есть большой объем данных по эффективности и безопасности «Спутника V», так как по всему миру прививку этой вакциной сделали свыше 100 млн человек.

В России с 1 февраля планируют ввести QR-коды для посещения общественных мест. QR-коды должны подтверждать наличие защиты от Covid-19 либо наличие медотвода от вакцинации.

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