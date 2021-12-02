РИАМО - 2 дек. На территории столицы рабочие установят свыше тысячи новогодних елей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Более тысячи новогодних елей поставим на улицах, площадях, в парках и скверах города», - отметил Бирюков в интервью «Российской газете».

Также он напомнил, что в мегаполисе с 1 ноября в праздничном режиме включили архитектурно-художественную подсветку.

Полностью город планируется украсить к праздникам к середине этого месяца. В рамках этих работ будет установлено свыше 4 тыс. световых конструкций.

Для праздничного украшения мегаполиса используется современное светодиодное энергосберегающее оборудование.

Праздничную иллюминацию включат на центральных улицах столицы 30 декабря>>