РИАМО - 2 дек. В квартире в поселке городского типа Ногинск-9 Богородского округа произошел пожар, в результате возгорания погиб ребенок, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Также в результате ЧП пострадал один ребенок.

Сообщение о горящей квартире поступило в 11:57 1 декабря. Огонь полностью потушили в 12:52. Площадь пожара составила 10 кв. м.

Для ликвидации возгорания задействовали 30 человек и 8 единиц техники.

За прошедшие сутки в Подмосковье случился 21 пожар. В тушении огня участвовали 186 человек и 53 единицы техники.

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