РИАМО - 2 дек. Российский Минздрав утвердил новый порядок выдачи медицинских справок для автомобилистов, он вступит в силу 1 марта, сообщает «МИР 24».

Согласно данному документу, будет увеличен объем медобследований для некоторых категорий водителей. Также автолюбителям, которых ранее лишили прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медосвидетельствования, необходимо будет сдать анализы мочи и крови.

Наркологи, которые заметят у водителей подозрительные симптомы, например: заторможенность, сонливость или возбуждение, а еще признаки внутривенного введения веществ, могут назначить водителям лабораторный анализ крови и мочи.

Если водителю медсправка нужна из-за окончания срока действия прав или из-за потери данного документа, то сдавать такие анализы им не нужно.

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