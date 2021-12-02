РИАМО - 2 дек. В четверг, 2 декабря, в 12:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция, посвященная экологическому образованию в Подмосковье и эколого-просветительскому конкурсу «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ-2021».

Конкурс детских экопроектов «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ» проходит в Московской области с 22 октября.

Спикеры:

• Александр Владимирович Орлов, депутат Московской областной думы, заместитель председателя комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии.

• Илья Владимирович Ермаков, член комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области, координатор проекта «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ.РФ».

• Представители министерства образования Московской области.

Для участия в пресс-конференции необходимо аккредитоваться.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. При себе просим иметь маску.

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